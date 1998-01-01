Шакиров Фаяз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШакиров Фаяз

Шакиров Фаяз

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1958

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шакирова Гузель Багдановна

Рождение ребёнка
1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шакирова Гузель Багдановна

Смерть
1998
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close