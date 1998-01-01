Шакиров Фаяз
Место рожденияНе указано
Дата рождения1958
Дата смерти1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шакирова Гузель Багдановна
Рождение ребёнка
1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шакирова Гузель Багдановна
Смерть
1998