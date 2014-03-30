Камалиева Сагдатбану Нутфулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камалиева Сагдатбану Нутфулловна

Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

26.09.1933

Дата смерти

30.03.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

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1961 г.р.
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Добавил:

АА
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Место
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Рождение
26.09.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камалиев Багдан Бурханович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камалиев Багдан Бурханович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.12.1961

Дочь: Шакирова Гузель Багдановна

Отец ребёнка: Камалиев Багдан Бурханович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камалиев Багдан Бурханович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камалиев Багдан Бурханович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камалиев Багдан Бурханович

Смерть
30.03.2014
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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