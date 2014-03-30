Камалиева Сагдатбану Нутфулловна
Место рождения
Дата рождения26.09.1933
Дата смерти30.03.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1957
Рождение ребёнка
31.05.1959
Рождение ребёнка
21.12.1961
Дочь: Шакирова Гузель Багдановна
Отец ребёнка: Камалиев Багдан Бурханович
Рождение ребёнка
16.06.1963
Рождение ребёнка
1964
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.03.2014