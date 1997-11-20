Камалиева Минигаят — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камалиева Минигаят

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1902

Дата смерти

20.11.1997

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1924

Сын: Камалиев Фатах Бурханович

Отец ребёнка: Камалиев Бурханитдин Камалетдинович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.04.1927

Сын: Камалиев Багдатхан Бурханович

Отец ребёнка: Камалиев Бурханитдин Камалетдинович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1929

Сын: Камалеев Багадатша Бурханович

Отец ребёнка: Камалиев Бурханитдин Камалетдинович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.09.1932

Сын: Камалиев Багдан Бурханович

Отец ребёнка: Камалиев Бурханитдин Камалетдинович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Камалиева Мосфира Бурхановна

Отец ребёнка: Камалиев Бурханитдин Камалетдинович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.03.1937

Сын: Камалиев Бахрам Бурханович

Отец ребёнка: Камалиев Бурханитдин Камалетдинович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Камалиева Багдания Бурхановна

Отец ребёнка: Камалиев Бурханитдин Камалетдинович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камалиев Бурханитдин Камалетдинович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.04.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камалиев Бурханитдин Камалетдинович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камалиев Бурханитдин Камалетдинович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
20.11.1997
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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