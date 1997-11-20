Камалиева Минигаят
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1902
Дата смерти20.11.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1924
Сын: Камалиев Фатах Бурханович
Отец ребёнка: Камалиев Бурханитдин Камалетдинович
Рождение ребёнка
20.04.1927
Сын: Камалиев Багдатхан Бурханович
Отец ребёнка: Камалиев Бурханитдин Камалетдинович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Камалеев Багадатша Бурханович
Отец ребёнка: Камалиев Бурханитдин Камалетдинович
Рождение ребёнка
07.09.1932
Сын: Камалиев Багдан Бурханович
Отец ребёнка: Камалиев Бурханитдин Камалетдинович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Камалиева Мосфира Бурхановна
Отец ребёнка: Камалиев Бурханитдин Камалетдинович
Рождение ребёнка
09.03.1937
Сын: Камалиев Бахрам Бурханович
Отец ребёнка: Камалиев Бурханитдин Камалетдинович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Камалиева Багдания Бурхановна
Отец ребёнка: Камалиев Бурханитдин Камалетдинович
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
01.04.1943
Рождение ребёнка
09.12.1946
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.11.1997