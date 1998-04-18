Камалиев Багдатхан Бурханович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камалиев Багдатхан Бурханович

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.04.1927

Дата смерти

18.04.1998

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1927

Отец: Камалиев Бурханитдин Камалетдинович

Мать: Камалиева Минигаят

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камалиева Хадича

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камалиева Хадича

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камалиева Хадича

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Камалиева Хадича

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
18.04.1998
Москва, город федерального значения Москва
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