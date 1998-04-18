Камалиев Багдатхан Бурханович
Место рождения
Дата рождения20.04.1927
Дата смерти18.04.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1927
Рождение ребёнка
14.02.1948
Рождение ребёнка
04.05.1952
Рождение ребёнка
03.12.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Камалиева Хадича
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.04.1998