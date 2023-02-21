Камалиева Хадича
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1925
Дата смерти24.04.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1948
Рождение ребёнка
04.05.1952
Рождение ребёнка
03.12.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.04.1991