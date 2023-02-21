Камалиева Хадича — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камалиева Хадича

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1925

Дата смерти

24.04.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камалиев Багдатхан Бурханович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камалиев Багдатхан Бурханович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камалиев Багдатхан Бурханович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камалиев Багдатхан Бурханович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
24.04.1991
Москва, город федерального значения Москва
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