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Камалиев Фатах Бурханович

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

07.11.1924

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1924

Отец: Камалиев Бурханитдин Камалетдинович

Мать: Камалиева Минигаят

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1985
Москва, город федерального значения Москва
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