Камалиев Фатах Бурханович
Место рождения
Дата рождения07.11.1924
Дата смерти1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1924
Рождение ребёнка
04.03.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1985