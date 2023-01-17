Камалеев Багадатша Бурханович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камалеев Багадатша Бурханович

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1929

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Камалиев Бурханитдин Камалетдинович

Мать: Камалиева Минигаят

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1977
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