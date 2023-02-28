Камалетдин Хабибуллин
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1931
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хабибулла Курамшин
Мать: Бибигазиза Ахтямова
Бракосочетание
17.03.1886
Жена: Бибикамал Габитова
Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Ее представлял отец Габид Мухаммаделей улы поставил тамгу | Его представлял старший брат Хайрулла Хабибулла улы поставил тамгу | Свидетелями стороны невесты были Саиджагфар Миннигул улы поставил тамгу... Показать все
Рождение ребёнка
12.11.1887
Сын: Камалиев Шайхетдин Камалиевич
Мать ребёнка: Бибикамал Габитова
Рождение ребёнка
17.09.1889
Дочь: Ахтариева Бибикамиля Камалетдиновна
Мать ребёнка: Бибикамал Габитова
Рождение ребёнка
18.12.1892 ст.
Сын: Камалиев Бурханитдин Камалетдинович
Мать ребёнка: Бибикамал Габитова
Рождение ребёнка
10.07.1895
Мать ребёнка: Бибикамал Габитова
Рождение ребёнка
10.01.1899
Дочь: Бибирайса Камалетдиновна
Мать ребёнка: Бибикамал Габитова
Рождение ребёнка
14.01.1902
Сын: Камалиев Зиятдин Камалетдинович
Мать ребёнка: Бибикамал Габитова
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1931