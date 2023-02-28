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Камалетдин Хабибуллин

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хабибулла Курамшин

Мать: Бибигазиза Ахтямова

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
17.03.1886

Жена: Бибикамал Габитова

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Ее представлял отец Габид Мухаммаделей улы поставил тамгу | Его представлял старший брат Хайрулла Хабибулла улы поставил тамгу | Свидетелями стороны невесты были Саиджагфар Миннигул улы поставил тамгу... Показать все
Рождение ребёнка
12.11.1887

Сын: Камалиев Шайхетдин Камалиевич

Мать ребёнка: Бибикамал Габитова

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.09.1889

Дочь: Ахтариева Бибикамиля Камалетдиновна

Мать ребёнка: Бибикамал Габитова

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.12.1892 ст.

Сын: Камалиев Бурханитдин Камалетдинович

Мать ребёнка: Бибикамал Габитова

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.07.1895

Сын: Зиятдин Камалетдинович

Мать ребёнка: Бибикамал Габитова

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.01.1899

Дочь: Бибирайса Камалетдиновна

Мать ребёнка: Бибикамал Габитова

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.01.1902

Сын: Камалиев Зиятдин Камалетдинович

Мать ребёнка: Бибикамал Габитова

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1931
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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