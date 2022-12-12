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Камалиев Шайхетдин Камалиевич

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.11.1887

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1887

Отец: Камалетдин Хабибуллин

Мать: Бибикамал Габитова

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
12.11.1910

Жена: Камалиева Бибигалия Исмагиловна

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
30 сум | ее представлял отец и его отец Камалиддин Хабибулла улы свидетели Туктагул Хамид улы и Афлатун Абдунафиг улы его Гарифиддин Хабибулла улы
Рождение ребёнка
31.07.1912

Дочь: Хаертдинова Бибимарзия Шайхетдиновна

Мать ребёнка: Камалиева Бибигалия Исмагиловна

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.12.1914

Дочь: Бибинур Шайхетдиновна

Мать ребёнка: Камалиева Бибигалия Исмагиловна

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1918

Сын: Камалеев Курбангали Шайхетдинович

Мать ребёнка: Камалиева Бибигалия Исмагиловна

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.11.1920

Дочь: Абрарутдинова Бибинур Шайхетдиновна

Мать ребёнка: Камалиева Бибигалия Исмагиловна

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1924

Сын: Камалеев Габдельхади Шайхетдинович

Мать ребёнка: Камалиева Бибигалия Исмагиловна

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.08.1927

Сын: Камалеев Вагиз Шайхетдинович

Мать ребёнка: Камалиева Бибигалия Исмагиловна

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1929

Сын: Камалеев Векиль Шайхетдинович

Мать ребёнка: Камалиева Бибигалия Исмагиловна

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Камалеева Шамсинур Шайхетдиновна

Мать ребёнка: Камалиева Бибигалия Исмагиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камалеев Габдельмувин Шайхетдинович

Мать ребёнка: Камалиева Бибигалия Исмагиловна

Место жительства
Неизвестно
Берляш, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1979
Берляш, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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