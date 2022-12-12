Камалиев Шайхетдин Камалиевич
Место рождения
Дата рождения12.11.1887
Дата смерти1979
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Камалетдин Хабибуллин
Мать: Бибикамал Габитова
Дочь: Хаертдинова Бибимарзия Шайхетдиновна
Мать ребёнка: Камалиева Бибигалия Исмагиловна
Дочь: Бибинур Шайхетдиновна
Мать ребёнка: Камалиева Бибигалия Исмагиловна
Сын: Камалеев Курбангали Шайхетдинович
Мать ребёнка: Камалиева Бибигалия Исмагиловна
Дочь: Абрарутдинова Бибинур Шайхетдиновна
Мать ребёнка: Камалиева Бибигалия Исмагиловна
Сын: Камалеев Габдельхади Шайхетдинович
Мать ребёнка: Камалиева Бибигалия Исмагиловна
Сын: Камалеев Вагиз Шайхетдинович
Мать ребёнка: Камалиева Бибигалия Исмагиловна
Сын: Камалеев Векиль Шайхетдинович
Мать ребёнка: Камалиева Бибигалия Исмагиловна
Дочь: Камалеева Шамсинур Шайхетдиновна
Мать ребёнка: Камалиева Бибигалия Исмагиловна
Сын: Камалеев Габдельмувин Шайхетдинович
Мать ребёнка: Камалиева Бибигалия Исмагиловна