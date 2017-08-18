Абрарутдинова (Камалеева) Бибинур Шайхетдиновна
Место рождения
Дата рождения07.11.1920
Дата смерти18.08.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1920
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абрарутдинов Минажетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрарутдинов Равиль Минажетдинович
Отец ребёнка: Абрарутдинов Минажетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабаева Мунира Минажетдиновна
Отец ребёнка: Абрарутдинов Минажетдин
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.08.2017