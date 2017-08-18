Абрарутдинова (Камалеева) Бибинур Шайхетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрарутдинова (Камалеева) Бибинур Шайхетдиновна

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

07.11.1920

Дата смерти

18.08.2017

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1920

Отец: Камалиев Шайхетдин Камалиевич

Мать: Камалиева Бибигалия Исмагиловна

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абрарутдинов Минажетдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрарутдинов Равиль Минажетдинович

Отец ребёнка: Абрарутдинов Минажетдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабаева Мунира Минажетдиновна

Отец ребёнка: Абрарутдинов Минажетдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрарутдинов Минажетдин

Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
18.08.2017
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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