Абрарутдинов Равиль Минажетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрарутдинов Равиль Минажетдинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

1920 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абрарутдинов Минажетдин

Мать: Абрарутдинова Бибинур Шайхетдиновна

Рождение ребёнка
1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
2003
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