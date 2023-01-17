Абрарутдинов Равиль Минажетдинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
2003