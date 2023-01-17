Абрарутдинов Минажетдин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абрарутдинова Бибинур Шайхетдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрарутдинов Равиль Минажетдинович
Мать ребёнка: Абрарутдинова Бибинур Шайхетдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабаева Мунира Минажетдиновна
Мать ребёнка: Абрарутдинова Бибинур Шайхетдиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1990