Абрарутдинов Минажетдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрарутдинов Минажетдин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абрарутдинова Бибинур Шайхетдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрарутдинов Равиль Минажетдинович

Мать ребёнка: Абрарутдинова Бибинур Шайхетдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабаева Мунира Минажетдиновна

Мать ребёнка: Абрарутдинова Бибинур Шайхетдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрарутдинова Бибинур Шайхетдиновна

Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1990
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