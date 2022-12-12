Бабаева (Абрарутдинова) Мунира Минажетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабаева (Абрарутдинова) Мунира Минажетдиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Отец

1920 г.р.

Мать

1920 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

1977 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абрарутдинов Минажетдин

Мать: Абрарутдинова Бибинур Шайхетдиновна

Рождение ребёнка
1977

Сын: Бабаев Эльдар Гюльметович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.01.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1994
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