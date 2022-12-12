Бабаева (Абрарутдинова) Мунира Минажетдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1977
Сын: Бабаев Эльдар Гюльметович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.01.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1994