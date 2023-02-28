Камалиева Бибигалия Исмагиловна
Место рождения
Дата рождения21.03.1890
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Валиев Исмагил Валиуллин
Мать: Хасбижамал
Дочь: Хаертдинова Бибимарзия Шайхетдиновна
Отец ребёнка: Камалиев Шайхетдин Камалиевич
Дочь: Бибинур Шайхетдиновна
Отец ребёнка: Камалиев Шайхетдин Камалиевич
Сын: Камалеев Курбангали Шайхетдинович
Отец ребёнка: Камалиев Шайхетдин Камалиевич
Дочь: Абрарутдинова Бибинур Шайхетдиновна
Отец ребёнка: Камалиев Шайхетдин Камалиевич
Сын: Камалеев Габдельхади Шайхетдинович
Отец ребёнка: Камалиев Шайхетдин Камалиевич
Сын: Камалеев Вагиз Шайхетдинович
Отец ребёнка: Камалиев Шайхетдин Камалиевич
Сын: Камалеев Векиль Шайхетдинович
Отец ребёнка: Камалиев Шайхетдин Камалиевич
Дочь: Камалеева Шамсинур Шайхетдиновна
Отец ребёнка: Камалиев Шайхетдин Камалиевич
Сын: Камалеев Габдельмувин Шайхетдинович
Отец ребёнка: Камалиев Шайхетдин Камалиевич