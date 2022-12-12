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Валиев Исмагил Валиуллин

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1865

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Валиулла Ахтямов

Мать: Шамсия

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.11.1886

Сын: Салахутдин Исмагилов

Мать ребёнка: Хасбижамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.03.1890

Дочь: Камалиева Бибигалия Исмагиловна

Мать ребёнка: Хасбижамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.07.1893

Дочь: Мутыгуллина Бибигазиза Исмагиловна

Мать ребёнка: Хасбижамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1896

Сын: Низаметдин Исмагилович

Мать ребёнка: Хасбижамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.11.1898

Сын: Ибрагим Исмагилович

Мать ребёнка: Хасбижамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Хадича Исмагиловна

Мать ребёнка: Хасбижамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.11.1904

Дочь: Фатима Исмагиловна

Мать ребёнка: Хасбижамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.08.1907

Дочь: Гайша Исмагиловна

Мать ребёнка: Хасбижамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Берляш, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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