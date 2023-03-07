Валиулла Ахтямов
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти15.09.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Ахтям Дусеев
Мать: Назыфа
Рождение ребёнка
1848
Сын: Гайнулла Валиуллин
Мать ребёнка: Шамсия
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Хамдельниса Валиуллина
Мать ребёнка: Шамсия
Рождение ребёнка
1851
Сын: Шафигулла Валиуллин
Мать ребёнка: Шамсия
Рождение ребёнка
1854
Сын: Гатаулла Валиуллин
Мать ребёнка: Шамсия
Рождение ребёнка
1857
Сын: Гайфулла Валиуллин
Мать ребёнка: Шамсия
Рождение ребёнка
05.10.1865
Сын: Исхак Валиуллин
Мать ребёнка: Шамсия
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Бибикамила Валиуллина
Мать ребёнка: Шамсия
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Шамсия
Рождение ребёнка
08.08.1869
Сын: Якуб Валиуллин
Мать ребёнка: Шамсия
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.09.1888
Причина смерти: от желтухи