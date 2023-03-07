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Валиулла Ахтямов

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1822

Дата смерти

15.09.1888

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Ахтям Дусеев

Мать: Назыфа

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1848

Сын: Гайнулла Валиуллин

Мать ребёнка: Шамсия

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Хамдельниса Валиуллина

Мать ребёнка: Шамсия

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1851

Сын: Шафигулла Валиуллин

Мать ребёнка: Шамсия

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1854

Сын: Гатаулла Валиуллин

Мать ребёнка: Шамсия

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1857

Сын: Гайфулла Валиуллин

Мать ребёнка: Шамсия

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.10.1865

Сын: Исхак Валиуллин

Мать ребёнка: Шамсия

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Бибикамила Валиуллина

Мать ребёнка: Шамсия

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1865

Сын: Валиев Исмагил Валиуллин

Мать ребёнка: Шамсия

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.08.1869

Сын: Якуб Валиуллин

Мать ребёнка: Шамсия

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
15.09.1888
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: от желтухи
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