Шафигулла Валиуллин
Место рождения
Дата рождения1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Валиулла Ахтямов
Мать: Шамсия
Бракосочетание
15.02.1881
Жена: Минслу Мажидова
Рождение ребёнка
25.01.1882
Дочь: Бибираиса Шафигуллина
Мать ребёнка: Нафиса
Рождение ребёнка
03.03.1885
Дочь: Икрамниса Шафигуллина
Мать ребёнка: Нафиса
Рождение ребёнка
01.10.1888
Мать ребёнка: Нафиса
Рождение ребёнка
04.11.1891
Дочь: Махируй Шафигулловна
Мать ребёнка: Нафиса
Рождение ребёнка
05.06.1894
Дочь: Бибизайнаб Шафигулловна
Мать ребёнка: Нафиса
Рождение ребёнка
26.01.1897
Мать ребёнка: Нафиса
Рождение ребёнка
13.11.1900
Дочь: Икрамниса Шафигулловна
Мать ребёнка: Нафиса
Рождение ребёнка
09.08.1905
Дочь: Бибимансура Шафигулловна
Мать ребёнка: Нафиса
Рождение ребёнка
21.11.1910
Мать ребёнка: Рахима
Рождение ребёнка
11.04.1913
Сын: Ярулла Шафигуллович
Мать ребёнка: Рахима
Рождение ребёнка
05.03.1915
Дочь: Бибираиса Шафигулловна
Мать ребёнка: Рахима
Место жительства
Неизвестно