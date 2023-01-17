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Шафигулла Валиуллин

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1851

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Валиулла Ахтямов

Мать: Шамсия

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
15.02.1881

Жена: Минслу Мажидова

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.01.1882

Дочь: Бибираиса Шафигуллина

Мать ребёнка: Нафиса

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.03.1885

Дочь: Икрамниса Шафигуллина

Мать ребёнка: Нафиса

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.10.1888

Сын: Абдулабрар Шафигуллин

Мать ребёнка: Нафиса

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.11.1891

Дочь: Махируй Шафигулловна

Мать ребёнка: Нафиса

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.06.1894

Дочь: Бибизайнаб Шафигулловна

Мать ребёнка: Нафиса

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.01.1897

Сын: Абдулсами Шафигуллович

Мать ребёнка: Нафиса

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.11.1900

Дочь: Икрамниса Шафигулловна

Мать ребёнка: Нафиса

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.08.1905

Дочь: Бибимансура Шафигулловна

Мать ребёнка: Нафиса

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.11.1910

Сын: Гашифулла Шафигуллович

Мать ребёнка: Рахима

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.04.1913

Сын: Ярулла Шафигуллович

Мать ребёнка: Рахима

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.03.1915

Дочь: Бибираиса Шафигулловна

Мать ребёнка: Рахима

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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