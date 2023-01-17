Нафиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1882
Дочь: Бибираиса Шафигуллина
Отец ребёнка: Шафигулла Валиуллин
Рождение ребёнка
03.03.1885
Дочь: Икрамниса Шафигуллина
Отец ребёнка: Шафигулла Валиуллин
Рождение ребёнка
01.10.1888
Отец ребёнка: Шафигулла Валиуллин
Рождение ребёнка
04.11.1891
Дочь: Махируй Шафигулловна
Отец ребёнка: Шафигулла Валиуллин
Рождение ребёнка
05.06.1894
Дочь: Бибизайнаб Шафигулловна
Отец ребёнка: Шафигулла Валиуллин
Рождение ребёнка
26.01.1897
Отец ребёнка: Шафигулла Валиуллин
Рождение ребёнка
13.11.1900
Дочь: Икрамниса Шафигулловна
Отец ребёнка: Шафигулла Валиуллин
Рождение ребёнка
09.08.1905
Дочь: Бибимансура Шафигулловна
Отец ребёнка: Шафигулла Валиуллин
Место жительства
Неизвестно