Нафиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нафиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1882

Дочь: Бибираиса Шафигуллина

Отец ребёнка: Шафигулла Валиуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.03.1885

Дочь: Икрамниса Шафигуллина

Отец ребёнка: Шафигулла Валиуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.10.1888

Сын: Абдулабрар Шафигуллин

Отец ребёнка: Шафигулла Валиуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.11.1891

Дочь: Махируй Шафигулловна

Отец ребёнка: Шафигулла Валиуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.06.1894

Дочь: Бибизайнаб Шафигулловна

Отец ребёнка: Шафигулла Валиуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.01.1897

Сын: Абдулсами Шафигуллович

Отец ребёнка: Шафигулла Валиуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.11.1900

Дочь: Икрамниса Шафигулловна

Отец ребёнка: Шафигулла Валиуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.08.1905

Дочь: Бибимансура Шафигулловна

Отец ребёнка: Шафигулла Валиуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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