Рахима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1910
Отец ребёнка: Шафигулла Валиуллин
Рождение ребёнка
11.04.1913
Сын: Ярулла Шафигуллович
Отец ребёнка: Шафигулла Валиуллин
Рождение ребёнка
05.03.1915
Дочь: Бибираиса Шафигулловна
Отец ребёнка: Шафигулла Валиуллин
Место жительства
Неизвестно