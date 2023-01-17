Гайфулла Валиуллин
Место рождения
Дата рождения1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Валиулла Ахтямов
Мать: Шамсия
Бракосочетание
01.03.1884
Жена: Бибисадика Бикчентаева
Рождение ребёнка
11.09.1890
Дочь: Садикасафа Гайфулловна
Мать ребёнка: Бибисадика Бикчентаева
Рождение ребёнка
03.09.1892
Мать ребёнка: Бибисадика Бикчентаева
Рождение ребёнка
26.01.1897
Сын: Салих Гайфуллович
Мать ребёнка: Бибисадика Бикчентаева
Рождение ребёнка
16.10.1900
Сын: Гайфуллин Кашафитдин Гайфуллович
Мать ребёнка: Бибисадика Бикчентаева
Рождение ребёнка
20.09.1904
Дочь: Халиса Гайфулловна
Мать ребёнка: Бибисадика Бикчентаева
Место жительства
Неизвестно