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Гайфулла Валиуллин

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1857

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Валиулла Ахтямов

Мать: Шамсия

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
01.03.1884

Жена: Бибисадика Бикчентаева

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.09.1890

Дочь: Садикасафа Гайфулловна

Мать ребёнка: Бибисадика Бикчентаева

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.09.1892

Сын: Мухаметкамал Гайфуллович

Мать ребёнка: Бибисадика Бикчентаева

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.01.1897

Сын: Салих Гайфуллович

Мать ребёнка: Бибисадика Бикчентаева

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.10.1900

Сын: Гайфуллин Кашафитдин Гайфуллович

Мать ребёнка: Бибисадика Бикчентаева

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.09.1904

Дочь: Халиса Гайфулловна

Мать ребёнка: Бибисадика Бикчентаева

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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