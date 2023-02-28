Бибисадика Бикчентаева
Место рождения
Дата рождения1864
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Бикчентай Ахтямов
Мать: Бибигазиза
Бракосочетание
01.03.1884
Муж: Гайфулла Валиуллин
Рождение ребёнка
11.09.1890
Дочь: Садикасафа Гайфулловна
Отец ребёнка: Гайфулла Валиуллин
Рождение ребёнка
03.09.1892
Отец ребёнка: Гайфулла Валиуллин
Рождение ребёнка
26.01.1897
Сын: Салих Гайфуллович
Отец ребёнка: Гайфулла Валиуллин
Рождение ребёнка
16.10.1900
Сын: Гайфуллин Кашафитдин Гайфуллович
Отец ребёнка: Гайфулла Валиуллин
Рождение ребёнка
20.09.1904
Дочь: Халиса Гайфулловна
Отец ребёнка: Гайфулла Валиуллин
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно