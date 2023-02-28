Бибисадика Бикчентаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБибисадика Бикчентаева

Бибисадика Бикчентаева

avatar

Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1864

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Бикчентай Ахтямов

Мать: Бибигазиза

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
01.03.1884

Муж: Гайфулла Валиуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.09.1890

Дочь: Садикасафа Гайфулловна

Отец ребёнка: Гайфулла Валиуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.09.1892

Сын: Мухаметкамал Гайфуллович

Отец ребёнка: Гайфулла Валиуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.01.1897

Сын: Салих Гайфуллович

Отец ребёнка: Гайфулла Валиуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.10.1900

Сын: Гайфуллин Кашафитдин Гайфуллович

Отец ребёнка: Гайфулла Валиуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.09.1904

Дочь: Халиса Гайфулловна

Отец ребёнка: Гайфулла Валиуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close