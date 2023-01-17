Бибигазиза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибигазиза

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

05.12.1867

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Ахметзян Бикчентаев

Отец ребёнка: Бикчентай Ахтямов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Бибинафиза Бикчентаева

Отец ребёнка: Бикчентай Ахтямов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1854

Сын: Ахметсафа Бикчентаев

Отец ребёнка: Бикчентай Ахтямов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1857

Сын: Ахметвафа Бикчентаев

Отец ребёнка: Бикчентай Ахтямов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Бибисажида Бикчентаева

Отец ребёнка: Бикчентай Ахтямов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Бибисадика Бикчентаева

Отец ребёнка: Бикчентай Ахтямов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.01.1865

Сын: Ярулла Бикчентаев

Отец ребёнка: Бикчентай Ахтямов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.09.1867

Дочь: Бибисадиксафа Бикчентаева

Отец ребёнка: Бикчентай Ахтямов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
05.12.1867
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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