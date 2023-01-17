Бибигазиза
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти05.12.1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Ахметзян Бикчентаев
Отец ребёнка: Бикчентай Ахтямов
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Бибинафиза Бикчентаева
Отец ребёнка: Бикчентай Ахтямов
Рождение ребёнка
1854
Сын: Ахметсафа Бикчентаев
Отец ребёнка: Бикчентай Ахтямов
Рождение ребёнка
1857
Сын: Ахметвафа Бикчентаев
Отец ребёнка: Бикчентай Ахтямов
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Бибисажида Бикчентаева
Отец ребёнка: Бикчентай Ахтямов
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Бибисадика Бикчентаева
Отец ребёнка: Бикчентай Ахтямов
Рождение ребёнка
22.01.1865
Сын: Ярулла Бикчентаев
Отец ребёнка: Бикчентай Ахтямов
Рождение ребёнка
05.09.1867
Дочь: Бибисадиксафа Бикчентаева
Отец ребёнка: Бикчентай Ахтямов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.12.1867