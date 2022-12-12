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Ахметзян Бикчентаев

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1848

Дата смерти

10.09.1905

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Бикчентай Ахтямов

Мать: Бибигазиза

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Махубкамал (Гажебкамал) Ахметзянова

Мать ребёнка: Бадигульжамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.08.1877

Сын: Абдулвахаб Ахметзянов

Мать ребёнка: Бадигульжамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
28.11.1878

Жена: Бадигульжамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
28.11.1878

Жена: Махижамал Мажидова

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ее представлял отец и его отец свидетели Шигай аул Шахидулла Хантимир улы и Туктар Хусаин улы
Рождение ребёнка
01.06.1879

Сын: Минниулла Ахметзянов

Мать ребёнка: Махижамал Мажидова

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.09.1881

Сын: Набиулла Ахметзянов

Мать ребёнка: Бадигульжамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.11.1884

Дочь: Шамсикамал Ахметзянова

Мать ребёнка: Бадигульжамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.07.1887

Сын: Ахметвафа Ахметзянов

Мать ребёнка: Бадигульжамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Шамсикамал Ахметзянова

Мать ребёнка: Бадигульжамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.01.1890

Дочь: Уммикамал Ахметзяновна

Мать ребёнка: Бадигульжамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
20.01.1896

Жена: Гафиябану

Сатламышево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.07.1899

Сын: Ахметгарей Ахметзянович

Мать ребёнка: Гафиябану

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.07.1903

Дочь: Саидабану Ахметзяновна

Мать ребёнка: Гафиябану

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.12.1905

Сын: Ибрагим Ахметзянович

Мать ребёнка: Гафиябану

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
10.09.1905
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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