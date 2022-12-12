Ахметзян Бикчентаев
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смерти10.09.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Бикчентай Ахтямов
Мать: Бибигазиза
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Махубкамал (Гажебкамал) Ахметзянова
Мать ребёнка: Бадигульжамал
Рождение ребёнка
01.08.1877
Мать ребёнка: Бадигульжамал
Развод
28.11.1878
Жена: Бадигульжамал
Бракосочетание
28.11.1878
Жена: Махижамал Мажидова
ее представлял отец и его отец свидетели Шигай аул Шахидулла Хантимир улы и Туктар Хусаин улы
Рождение ребёнка
01.06.1879
Сын: Минниулла Ахметзянов
Мать ребёнка: Махижамал Мажидова
Рождение ребёнка
25.09.1881
Сын: Набиулла Ахметзянов
Мать ребёнка: Бадигульжамал
Рождение ребёнка
28.11.1884
Дочь: Шамсикамал Ахметзянова
Мать ребёнка: Бадигульжамал
Рождение ребёнка
18.07.1887
Сын: Ахметвафа Ахметзянов
Мать ребёнка: Бадигульжамал
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Шамсикамал Ахметзянова
Мать ребёнка: Бадигульжамал
Рождение ребёнка
10.01.1890
Дочь: Уммикамал Ахметзяновна
Мать ребёнка: Бадигульжамал
Бракосочетание
20.01.1896
Жена: Гафиябану
Сатламышево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.07.1899
Мать ребёнка: Гафиябану
Рождение ребёнка
24.07.1903
Дочь: Саидабану Ахметзяновна
Мать ребёнка: Гафиябану
Рождение ребёнка
23.12.1905
Сын: Ибрагим Ахметзянович
Мать ребёнка: Гафиябану
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.09.1905