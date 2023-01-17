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Ахметвафа Ахметзянов

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

18.07.1887

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1887

Отец: Ахметзян Бикчентаев

Мать: Бадигульжамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
09.07.1908

Жена: Махубжамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.11.1910

Сын: Мухаметшах Ахметвафович

Мать ребёнка: Махубжамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.07.1914

Сын: Мубарекшах Ахметвафович

Мать ребёнка: Махубжамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Бибифатима Ахметвафовна

Мать ребёнка: Махубжамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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