Ахметвафа Ахметзянов
Место рождения
Дата рождения18.07.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1887
Отец: Ахметзян Бикчентаев
Мать: Бадигульжамал
Бракосочетание
09.07.1908
Жена: Махубжамал
Рождение ребёнка
19.11.1910
Мать ребёнка: Махубжамал
Рождение ребёнка
25.07.1914
Мать ребёнка: Махубжамал
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Бибифатима Ахметвафовна
Мать ребёнка: Махубжамал
Место жительства
Неизвестно