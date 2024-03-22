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Махижамал Мажидова

Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1851

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Мажид Гадельшин

Мать: Гульминия

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
28.11.1878

Муж: Ахметзян Бикчентаев

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ее представлял отец и его отец свидетели Шигай аул Шахидулла Хантимир улы и Туктар Хусаин улы
Рождение ребёнка
01.06.1879

Сын: Минниулла Ахметзянов

Отец ребёнка: Ахметзян Бикчентаев

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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