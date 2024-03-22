Махижамал Мажидова
Место рождения
Дата рождения1851
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Мажид Гадельшин
Мать: Гульминия
Бракосочетание
28.11.1878
Муж: Ахметзян Бикчентаев
ее представлял отец и его отец свидетели Шигай аул Шахидулла Хантимир улы и Туктар Хусаин улы
Рождение ребёнка
01.06.1879
Сын: Минниулла Ахметзянов
Отец ребёнка: Ахметзян Бикчентаев
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно