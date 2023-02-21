Гульминия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Мифтахутдин Мажидов
Отец ребёнка: Мажид Гадельшин
Рождение ребёнка
1846
Сын: Биктахир Мажидов
Отец ребёнка: Мажид Гадельшин
Рождение ребёнка
1849
Сын: Гарифулла Мажидов
Отец ребёнка: Мажид Гадельшин
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Махижамал Мажидова
Отец ребёнка: Мажид Гадельшин
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Махируй Мажидова
Отец ребёнка: Мажид Гадельшин
Рождение ребёнка
1853
Сын: Сафиулла Мажидов
Отец ребёнка: Мажид Гадельшин
Рождение ребёнка
1857
Сын: Мухаметвафа Мажидов
Отец ребёнка: Мажид Гадельшин
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Минслу Мажидова
Отец ребёнка: Мажид Гадельшин
Рождение ребёнка
1864
Сын: Абдулжабар Мажидов
Отец ребёнка: Мажид Гадельшин
Рождение ребёнка
25.02.1866
Сын: Абдулжабар Мажидов
Отец ребёнка: Мажид Гадельшин
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно