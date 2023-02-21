Гульминия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гульминия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Мифтахутдин Мажидов

Отец ребёнка: Мажид Гадельшин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1846

Сын: Биктахир Мажидов

Отец ребёнка: Мажид Гадельшин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1849

Сын: Гарифулла Мажидов

Отец ребёнка: Мажид Гадельшин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Махижамал Мажидова

Отец ребёнка: Мажид Гадельшин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Махируй Мажидова

Отец ребёнка: Мажид Гадельшин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1853

Сын: Сафиулла Мажидов

Отец ребёнка: Мажид Гадельшин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1857

Сын: Мухаметвафа Мажидов

Отец ребёнка: Мажид Гадельшин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Минслу Мажидова

Отец ребёнка: Мажид Гадельшин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1864

Сын: Абдулжабар Мажидов

Отец ребёнка: Мажид Гадельшин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.02.1866

Сын: Абдулжабар Мажидов

Отец ребёнка: Мажид Гадельшин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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