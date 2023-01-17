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Мухаметвафа Мажидов

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1857

Дата смерти

27.08.1914

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Мажид Гадельшин

Мать: Гульминия

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.12.1881

Сын: Фатехутдин Мухаметвафин

Мать ребёнка: Гульбар

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.02.1885

Сын: Вафин Гамирхан Вафич

Мать ребёнка: Гульбар

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Саухари Мухаметвафина

Мать ребёнка: Гульбар

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.01.1889

Дочь: Бибисагина Мухаметвафина

Мать ребёнка: Гульбар

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.09.1891

Сын: Вафин Салимхан Вафич

Мать ребёнка: Гульбар

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.06.1894

Дочь: Зайнаб Мухаметвафовна

Мать ребёнка: Гульбар

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.05.1897

Дочь: Гульбану Мухаметвафовна

Мать ребёнка: Гульбар

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.02.1899

Сын: Файзульрахман Мухаметвафович

Мать ребёнка: Гульбар

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
27.08.1914
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: от чахотки
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