Мухаметвафа Мажидов
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смерти27.08.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Мажид Гадельшин
Мать: Гульминия
Рождение ребёнка
15.12.1881
Мать ребёнка: Гульбар
Рождение ребёнка
26.02.1885
Сын: Вафин Гамирхан Вафич
Мать ребёнка: Гульбар
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Саухари Мухаметвафина
Мать ребёнка: Гульбар
Рождение ребёнка
10.01.1889
Дочь: Бибисагина Мухаметвафина
Мать ребёнка: Гульбар
Рождение ребёнка
02.09.1891
Сын: Вафин Салимхан Вафич
Мать ребёнка: Гульбар
Рождение ребёнка
26.06.1894
Дочь: Зайнаб Мухаметвафовна
Мать ребёнка: Гульбар
Рождение ребёнка
15.05.1897
Дочь: Гульбану Мухаметвафовна
Мать ребёнка: Гульбар
Рождение ребёнка
20.02.1899
Сын: Файзульрахман Мухаметвафович
Мать ребёнка: Гульбар
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.08.1914
Причина смерти: от чахотки