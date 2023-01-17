Вафин Салимхан Вафич
Место рождения
Дата рождения02.09.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1891
Отец: Мухаметвафа Мажидов
Мать: Гульбар
Бракосочетание
23.05.1918
Жена: Гайша
Рождение ребёнка
1920
Сын: Гимахан Салимханович
Мать ребёнка: Гайша
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1930
Место жительства
Неизвестно