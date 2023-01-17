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Вафин Салимхан Вафич

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.09.1891

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

1858 г.р.

Жена

1901 г.р.

Дети

1920 г.р.
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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1891

Отец: Мухаметвафа Мажидов

Мать: Гульбар

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
23.05.1918

Жена: Гайша

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1920

Сын: Гимахан Салимханович

Мать ребёнка: Гайша

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гайша

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гайша

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гайша

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гайша

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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