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Гульбар

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

02.03.1920

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1881

Сын: Фатехутдин Мухаметвафин

Отец ребёнка: Мухаметвафа Мажидов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.02.1885

Сын: Вафин Гамирхан Вафич

Отец ребёнка: Мухаметвафа Мажидов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Саухари Мухаметвафина

Отец ребёнка: Мухаметвафа Мажидов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.01.1889

Дочь: Бибисагина Мухаметвафина

Отец ребёнка: Мухаметвафа Мажидов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.09.1891

Сын: Вафин Салимхан Вафич

Отец ребёнка: Мухаметвафа Мажидов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.06.1894

Дочь: Зайнаб Мухаметвафовна

Отец ребёнка: Мухаметвафа Мажидов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.05.1897

Дочь: Гульбану Мухаметвафовна

Отец ребёнка: Мухаметвафа Мажидов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.02.1899

Сын: Файзульрахман Мухаметвафович

Отец ребёнка: Мухаметвафа Мажидов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
02.03.1920
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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