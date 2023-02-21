Гульбар
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти02.03.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1881
Отец ребёнка: Мухаметвафа Мажидов
Рождение ребёнка
26.02.1885
Сын: Вафин Гамирхан Вафич
Отец ребёнка: Мухаметвафа Мажидов
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Саухари Мухаметвафина
Отец ребёнка: Мухаметвафа Мажидов
Рождение ребёнка
10.01.1889
Дочь: Бибисагина Мухаметвафина
Отец ребёнка: Мухаметвафа Мажидов
Рождение ребёнка
02.09.1891
Сын: Вафин Салимхан Вафич
Отец ребёнка: Мухаметвафа Мажидов
Рождение ребёнка
26.06.1894
Дочь: Зайнаб Мухаметвафовна
Отец ребёнка: Мухаметвафа Мажидов
Рождение ребёнка
15.05.1897
Дочь: Гульбану Мухаметвафовна
Отец ребёнка: Мухаметвафа Мажидов
Рождение ребёнка
20.02.1899
Сын: Файзульрахман Мухаметвафович
Отец ребёнка: Мухаметвафа Мажидов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.03.1920