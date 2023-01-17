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Вафин Гамирхан Вафич

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

26.02.1885

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

1858 г.р.

Жена

Не указана

Дети

1914 г.р.
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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1885

Отец: Мухаметвафа Мажидов

Мать: Гульбар

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.08.1914

Сын: Халилрахман Гамирханович

Мать ребёнка: Махибадер

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
1919

Жена: Махибадер

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вафин Саудижихан

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вафин Саудижихан

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вафин Саудижихан

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вафин Саудижихан

Место жительства
Неизвестно
Берляш, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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