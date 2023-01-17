Вафин Гамирхан Вафич
Место рождения
Дата рождения26.02.1885
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1885
Отец: Мухаметвафа Мажидов
Мать: Гульбар
Рождение ребёнка
11.08.1914
Мать ребёнка: Махибадер
Развод
1919
Жена: Махибадер
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1931
Место жительства
Неизвестно
Берляш, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)