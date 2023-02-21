Вафин Саудижихан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вафин Саудижихан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вафин Гамирхан Вафич

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вафин Гамирхан Вафич

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вафин Гамирхан Вафич

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вафин Гамирхан Вафич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вафин Гамирхан Вафич

Место жительства
Неизвестно
Берляш, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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