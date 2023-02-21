Вафин Саудижихан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1931
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вафин Гамирхан Вафич
Место жительства
Неизвестно
Берляш, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)