Саухари Мухаметвафина
Место рождения
Дата рождения1888
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Мухаметвафа Мажидов
Мать: Гульбар
Бракосочетание
05.06.1907
ее представлял отец свидетели Гибадулла ибн Ахтари и Байтимир ибн Тимирбатыр его свидетели Абдукадир ибн Биктахир и Шарафиддин ибн Сайфулла и Мухиддин ибн Фазлулла
Рождение ребёнка
04.03.1909
Дочь: Сагадат Абдулкабировна
Отец ребёнка: Абдулкабир Биктахиров
Бракосочетание
17.02.1911
Муж: Юнус
Рождение ребёнка
02.01.1915
Сын: Абдулхан Юнусович
Отец ребёнка: Юнус
Место жительства
Неизвестно
Верхний Индырчи, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)