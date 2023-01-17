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Саухари Мухаметвафина

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1888

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Мухаметвафа Мажидов

Мать: Гульбар

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
05.06.1907

Муж: Абдулкабир Биктахиров

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ее представлял отец свидетели Гибадулла ибн Ахтари и Байтимир ибн Тимирбатыр его свидетели Абдукадир ибн Биктахир и Шарафиддин ибн Сайфулла и Мухиддин ибн Фазлулла
Рождение ребёнка
04.03.1909

Дочь: Сагадат Абдулкабировна

Отец ребёнка: Абдулкабир Биктахиров

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
17.02.1911

Муж: Юнус

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.01.1915

Сын: Абдулхан Юнусович

Отец ребёнка: Юнус

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Верхний Индырчи, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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