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Абдулкабир Биктахиров

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.02.1883

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1883

Отец: Биктахир Мажидов

Мать: Шамсируй

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
05.06.1907

Жена: Саухари Мухаметвафина

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ее представлял отец свидетели Гибадулла ибн Ахтари и Байтимир ибн Тимирбатыр его свидетели Абдукадир ибн Биктахир и Шарафиддин ибн Сайфулла и Мухиддин ибн Фазлулла
Рождение ребёнка
04.03.1909

Дочь: Сагадат Абдулкабировна

Мать ребёнка: Саухари Мухаметвафина

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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