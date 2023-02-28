Абдулкабир Биктахиров
Место рождения
Дата рождения15.02.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1883
Отец: Биктахир Мажидов
Мать: Шамсируй
Бракосочетание
05.06.1907
Жена: Саухари Мухаметвафина
ее представлял отец свидетели Гибадулла ибн Ахтари и Байтимир ибн Тимирбатыр его свидетели Абдукадир ибн Биктахир и Шарафиддин ибн Сайфулла и Мухиддин ибн Фазлулла
Рождение ребёнка
04.03.1909
Дочь: Сагадат Абдулкабировна
Мать ребёнка: Саухари Мухаметвафина
Место жительства
Неизвестно