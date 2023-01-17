Шамсируй — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсируй

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1871

Дочь: Бибифахрижихан Биктахирова

Отец ребёнка: Биктахир Мажидов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1878

Дочь: Нурбанат Биктахирова

Отец ребёнка: Биктахир Мажидов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.02.1881

Дочь: Сафиябану Биктахирова

Отец ребёнка: Биктахир Мажидов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.02.1883

Сын: Абдулкабир Биктахиров

Отец ребёнка: Биктахир Мажидов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.03.1886

Сын: Биктагиров Абдулхалил Биктахирович

Отец ребёнка: Биктахир Мажидов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.02.1889

Сын: Абдулкаюм Биктахиров

Отец ребёнка: Биктахир Мажидов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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