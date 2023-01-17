Шамсируй
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1871
Дочь: Бибифахрижихан Биктахирова
Отец ребёнка: Биктахир Мажидов
Рождение ребёнка
01.01.1878
Дочь: Нурбанат Биктахирова
Отец ребёнка: Биктахир Мажидов
Рождение ребёнка
13.02.1881
Дочь: Сафиябану Биктахирова
Отец ребёнка: Биктахир Мажидов
Рождение ребёнка
15.02.1883
Отец ребёнка: Биктахир Мажидов
Рождение ребёнка
14.03.1886
Сын: Биктагиров Абдулхалил Биктахирович
Отец ребёнка: Биктахир Мажидов
Рождение ребёнка
15.02.1889
Сын: Абдулкаюм Биктахиров
Отец ребёнка: Биктахир Мажидов
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно