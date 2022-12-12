Бибифахрижихан Биктахирова
Место рождения
Дата рождения18.11.1871
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1871
Отец: Биктахир Мажидов
Мать: Шамсируй
Бракосочетание
30.09.1893
Муж: Хаялитдин
80 сум | ее представлял отец ее свидетели Кашман аул Бикмухаммад Миннибай улы и Кашман аул Нигматулла Губайдулла улы его свидетели Кашман аул Валиулла Габбас улы и Хайруддин бин Шарафиддин
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно