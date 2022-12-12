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Бибифахрижихан Биктахирова

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

18.11.1871

Пол

Женский

Отец

1846 г.р.

Мать

Муж

1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1871

Отец: Биктахир Мажидов

Мать: Шамсируй

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
30.09.1893

Муж: Хаялитдин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
80 сум | ее представлял отец ее свидетели Кашман аул Бикмухаммад Миннибай улы и Кашман аул Нигматулла Губайдулла улы его свидетели Кашман аул Валиулла Габбас улы и Хайруддин бин Шарафиддин
Место жительства
Неизвестно
Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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