Хаялитдин
Место рождения
Дата рождения1868
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.09.1893
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
80 сум | ее представлял отец ее свидетели Кашман аул Бикмухаммад Миннибай улы и Кашман аул Нигматулла Губайдулла улы его свидетели Кашман аул Валиулла Габбас улы и Хайруддин бин Шарафиддин
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно