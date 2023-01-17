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Хаялитдин

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Место рождения

Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1868

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
30.09.1893

Жена: Бибифахрижихан Биктахирова

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
80 сум | ее представлял отец ее свидетели Кашман аул Бикмухаммад Миннибай улы и Кашман аул Нигматулла Губайдулла улы его свидетели Кашман аул Валиулла Габбас улы и Хайруддин бин Шарафиддин
Место жительства
Неизвестно
Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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