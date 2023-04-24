Биктагиров Абдулхалил Биктахирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Биктагиров Абдулхалил Биктахирович

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

14.03.1886

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1886

Отец: Биктахир Мажидов

Мать: Шамсируй

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
30.09.1911

Жена: Шакирова Саухари Ахтариевна

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
15 сум | ее представлял старший брат Габидулла Ахтари улы свидетели Байтимир Тимирбатыр улы и Жиханшах Жантимир улы его Вафа Мажид улы и Бикмухаммад Бикташ улы
Рождение ребёнка
14.09.1912

Дочь: Бибируза Абдулхалиловна

Мать ребёнка: Шакирова Саухари Ахтариевна

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.11.1915

Дочь: Бибихалия Абдулхалиловна

Мать ребёнка: Шакирова Саухари Ахтариевна

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1915

Сын: Шакиров Тимерша Абдулхалилович

Мать ребёнка: Шакирова Саухари Ахтариевна

Рождение ребёнка
25.12.1918

Дочь: Бибифатима Абдулхалиловна

Мать ребёнка: Шакирова Саухари Ахтариевна

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.01.1919

Сын: Абдулла Абдухалилович

Мать ребёнка: Шакирова Саухари Ахтариевна

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.03.1921

Дочь: Бибифатима Абдулхалиловна

Мать ребёнка: Шакирова Саухари Ахтариевна

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Банет

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Банет

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Банет

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Банет

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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