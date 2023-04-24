Биктагиров Абдулхалил Биктахирович
Место рождения
Дата рождения14.03.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1886
Отец: Биктахир Мажидов
Мать: Шамсируй
Бракосочетание
30.09.1911
15 сум | ее представлял старший брат Габидулла Ахтари улы свидетели Байтимир Тимирбатыр улы и Жиханшах Жантимир улы его Вафа Мажид улы и Бикмухаммад Бикташ улы
Рождение ребёнка
14.09.1912
Дочь: Бибируза Абдулхалиловна
Мать ребёнка: Шакирова Саухари Ахтариевна
Рождение ребёнка
20.11.1915
Дочь: Бибихалия Абдулхалиловна
Мать ребёнка: Шакирова Саухари Ахтариевна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Шакиров Тимерша Абдулхалилович
Мать ребёнка: Шакирова Саухари Ахтариевна
Рождение ребёнка
25.12.1918
Дочь: Бибифатима Абдулхалиловна
Мать ребёнка: Шакирова Саухари Ахтариевна
Рождение ребёнка
03.01.1919
Мать ребёнка: Шакирова Саухари Ахтариевна
Рождение ребёнка
01.03.1921
Дочь: Бибифатима Абдулхалиловна
Мать ребёнка: Шакирова Саухари Ахтариевна
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1932
Место жительства
Неизвестно