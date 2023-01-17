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Шакирова Саухари Ахтариевна

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

05.04.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1893

Отец: Ахтари Сабитов

Мать: Хамдениса Ахтямова

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
30.09.1911

Муж: Биктагиров Абдулхалил Биктахирович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
15 сум | ее представлял старший брат Габидулла Ахтари улы свидетели Байтимир Тимирбатыр улы и Жиханшах Жантимир улы его Вафа Мажид улы и Бикмухаммад Бикташ улы
Рождение ребёнка
14.09.1912

Дочь: Бибируза Абдулхалиловна

Отец ребёнка: Биктагиров Абдулхалил Биктахирович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.11.1915

Дочь: Бибихалия Абдулхалиловна

Отец ребёнка: Биктагиров Абдулхалил Биктахирович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1915

Сын: Шакиров Тимерша Абдулхалилович

Отец ребёнка: Биктагиров Абдулхалил Биктахирович

Рождение ребёнка
25.12.1918

Дочь: Бибифатима Абдулхалиловна

Отец ребёнка: Биктагиров Абдулхалил Биктахирович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.01.1919

Сын: Абдулла Абдухалилович

Отец ребёнка: Биктагиров Абдулхалил Биктахирович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.03.1921

Дочь: Бибифатима Абдулхалиловна

Отец ребёнка: Биктагиров Абдулхалил Биктахирович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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