Шакирова Саухари Ахтариевна
Место рождения
Дата рождения05.04.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1893
Отец: Ахтари Сабитов
Мать: Хамдениса Ахтямова
Бракосочетание
30.09.1911
15 сум | ее представлял старший брат Габидулла Ахтари улы свидетели Байтимир Тимирбатыр улы и Жиханшах Жантимир улы его Вафа Мажид улы и Бикмухаммад Бикташ улы
Рождение ребёнка
14.09.1912
Дочь: Бибируза Абдулхалиловна
Отец ребёнка: Биктагиров Абдулхалил Биктахирович
Рождение ребёнка
20.11.1915
Дочь: Бибихалия Абдулхалиловна
Отец ребёнка: Биктагиров Абдулхалил Биктахирович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Шакиров Тимерша Абдулхалилович
Отец ребёнка: Биктагиров Абдулхалил Биктахирович
Рождение ребёнка
25.12.1918
Дочь: Бибифатима Абдулхалиловна
Отец ребёнка: Биктагиров Абдулхалил Биктахирович
Рождение ребёнка
03.01.1919
Отец ребёнка: Биктагиров Абдулхалил Биктахирович
Рождение ребёнка
01.03.1921
Дочь: Бибифатима Абдулхалиловна
Отец ребёнка: Биктагиров Абдулхалил Биктахирович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно