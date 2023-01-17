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Нурбанат Биктахирова

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.01.1878

Пол

Женский

Отец

1846 г.р.

Мать

Муж

1873 г.р.
1854 г.р.
1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1878

Отец: Биктахир Мажидов

Мать: Шамсируй

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
15.03.1898

Муж: Зохритдин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
25 сум | ее представлял отец Биктахир Мажид улы и его отец свидетели Урсак аул Ахмадулла Бикмулла улы и Самирхан Шамсиддин улы его Шарафиддин бин Сайфулла и Салаватулла Фатхулла улы
Место жительства
1898
Малые Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
27.10.1899

Муж: Хидаятулла

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
7 сум | ее представлял отец ее свидетели Улуг Кашман аул Хаялиддин Халид улы и Сатламыш аул Садик Гайнулла улы его свидетели Улуг Кашман аул Абдурахман Габидей улы
Место жительства
1899
Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
31.10.1900

Муж: Сабиржан

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
7 сум | ее представлял отец свидетели Вафа Мажид улы и Сафа Ахмяр улы его представлял отец свидетели Сафиулла Мажид улы и Шахидулла Хантимир улы
Место жительства
1900
Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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