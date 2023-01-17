Нурбанат Биктахирова
Место рождения
Дата рождения01.01.1878
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1878
Отец: Биктахир Мажидов
Мать: Шамсируй
Бракосочетание
15.03.1898
Муж: Зохритдин
25 сум | ее представлял отец Биктахир Мажид улы и его отец свидетели Урсак аул Ахмадулла Бикмулла улы и Самирхан Шамсиддин улы его Шарафиддин бин Сайфулла и Салаватулла Фатхулла улы
Место жительства
1898
Малые Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
27.10.1899
Муж: Хидаятулла
7 сум | ее представлял отец ее свидетели Улуг Кашман аул Хаялиддин Халид улы и Сатламыш аул Садик Гайнулла улы его свидетели Улуг Кашман аул Абдурахман Габидей улы
Место жительства
1899
Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
31.10.1900
Муж: Сабиржан
7 сум | ее представлял отец свидетели Вафа Мажид улы и Сафа Ахмяр улы его представлял отец свидетели Сафиулла Мажид улы и Шахидулла Хантимир улы
Место жительства
1900
Место жительства
Неизвестно