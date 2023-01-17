Сабиржан
Место рождения
Дата рождения1860
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.10.1900
Жена: Нурбанат Биктахирова
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
7 сум | ее представлял отец свидетели Вафа Мажид улы и Сафа Ахмяр улы его представлял отец свидетели Сафиулла Мажид улы и Шахидулла Хантимир улы
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно