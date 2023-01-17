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Сабиржан

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Место рождения

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1860

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
31.10.1900

Жена: Нурбанат Биктахирова

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
7 сум | ее представлял отец свидетели Вафа Мажид улы и Сафа Ахмяр улы его представлял отец свидетели Сафиулла Мажид улы и Шахидулла Хантимир улы
Место жительства
Неизвестно
Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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