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Хидаятулла

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Место рождения

Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1854

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
27.10.1899

Жена: Нурбанат Биктахирова

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
7 сум | ее представлял отец ее свидетели Улуг Кашман аул Хаялиддин Халид улы и Сатламыш аул Садик Гайнулла улы его свидетели Улуг Кашман аул Абдурахман Габидей улы
Место жительства
Неизвестно
Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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