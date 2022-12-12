Хидаятулла
Место рождения
Дата рождения1854
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1899
Жена: Нурбанат Биктахирова
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
7 сум | ее представлял отец ее свидетели Улуг Кашман аул Хаялиддин Халид улы и Сатламыш аул Садик Гайнулла улы его свидетели Улуг Кашман аул Абдурахман Габидей улы
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно