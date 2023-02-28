Зохритдин
Место рождения
Дата рождения1873
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.03.1898
Жена: Нурбанат Биктахирова
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
25 сум | ее представлял отец Биктахир Мажид улы и его отец свидетели Урсак аул Ахмадулла Бикмулла улы и Самирхан Шамсиддин улы его Шарафиддин бин Сайфулла и Салаватулла Фатхулла улы
Место жительства
Неизвестно