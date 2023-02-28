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Зохритдин

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Место рождения

Малые Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1873

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Малые Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
15.03.1898

Жена: Нурбанат Биктахирова

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
25 сум | ее представлял отец Биктахир Мажид улы и его отец свидетели Урсак аул Ахмадулла Бикмулла улы и Самирхан Шамсиддин улы его Шарафиддин бин Сайфулла и Салаватулла Фатхулла улы
Место жительства
Неизвестно
Малые Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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