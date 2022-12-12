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Гайша

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Место рождения

Малые Кушманы, Кушманская волость, Свияжский уезд

Дата рождения

1901

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

1920 г.р.
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Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Малые Кушманы, Кушманская волость, Свияжский уезд
Бракосочетание
23.05.1918

Муж: Вафин Салимхан Вафич

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1920

Сын: Гимахан Салимханович

Отец ребёнка: Вафин Салимхан Вафич

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вафин Салимхан Вафич

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вафин Салимхан Вафич

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вафин Салимхан Вафич

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вафин Салимхан Вафич

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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