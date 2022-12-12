Гайша
Место рождения
Дата рождения1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.05.1918
Муж: Вафин Салимхан Вафич
Рождение ребёнка
1920
Сын: Гимахан Салимханович
Отец ребёнка: Вафин Салимхан Вафич
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1930
Место жительства
Неизвестно