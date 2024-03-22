Махируй Мажидова
Место рождения
Дата рождения1851
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Мажид Гадельшин
Мать: Гульминия
Бракосочетание
18.01.1871
273 сум | ее представлял отец и его отец свидетели Бикчинтай Ахтам улы и Валиулла Ахтам улы
Рождение ребёнка
20.07.1873
Дочь: Бибизулейха Мухаметшакирова
Отец ребёнка: Мухаметшакир Миннибаев
Рождение ребёнка
01.03.1876
Дочь: Миннибаян Мухаметшакирова
Отец ребёнка: Мухаметшакир Миннибаев
Место жительства
Неизвестно