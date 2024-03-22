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Махируй Мажидова

Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1851

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Мажид Гадельшин

Мать: Гульминия

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
18.01.1871

Муж: Мухаметшакир Миннибаев

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
273 сум | ее представлял отец и его отец свидетели Бикчинтай Ахтам улы и Валиулла Ахтам улы
Рождение ребёнка
20.07.1873

Дочь: Бибизулейха Мухаметшакирова

Отец ребёнка: Мухаметшакир Миннибаев

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.03.1876

Дочь: Миннибаян Мухаметшакирова

Отец ребёнка: Мухаметшакир Миннибаев

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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