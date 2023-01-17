Мухаметшакир Миннибаев
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смерти12.03.1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Миннибай Курамшин
Мать: Гузыйфа
Бракосочетание
18.01.1871
Жена: Махируй Мажидова
273 сум | ее представлял отец и его отец свидетели Бикчинтай Ахтам улы и Валиулла Ахтам улы
Рождение ребёнка
20.07.1873
Дочь: Бибизулейха Мухаметшакирова
Мать ребёнка: Махируй Мажидова
Рождение ребёнка
01.03.1876
Дочь: Миннибаян Мухаметшакирова
Мать ребёнка: Махируй Мажидова
Рождение ребёнка
18.06.1878
Сын: Минхажетдин Мухаметшакиров
Мать ребёнка: Махижамал
Работа или профессия
Неизвестно
солдат | Должность: солдат
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.03.1878
Причина смерти: от болезни груди