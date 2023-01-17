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Мухаметшакир Миннибаев

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1847

Дата смерти

12.03.1878

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Миннибай Курамшин

Мать: Гузыйфа

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
18.01.1871

Жена: Махируй Мажидова

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
273 сум | ее представлял отец и его отец свидетели Бикчинтай Ахтам улы и Валиулла Ахтам улы
Рождение ребёнка
20.07.1873

Дочь: Бибизулейха Мухаметшакирова

Мать ребёнка: Махируй Мажидова

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.03.1876

Дочь: Миннибаян Мухаметшакирова

Мать ребёнка: Махируй Мажидова

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.06.1878

Сын: Минхажетдин Мухаметшакиров

Мать ребёнка: Махижамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
Неизвестно
солдат | Должность: солдат
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
12.03.1878
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: от болезни груди
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