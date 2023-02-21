Гузыйфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1841
Сын: Жалалетдин Миннибаев
Отец ребёнка: Миннибай Курамшин
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Миннибай Курамшин
Рождение ребёнка
1849
Сын: Гиматдин (Гимадулла) Миннибаев
Отец ребёнка: Миннибай Курамшин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миннибай Курамшин
Место жительства
Неизвестно