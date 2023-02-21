Гузыйфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гузыйфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Жалалетдин Миннибаев

Отец ребёнка: Миннибай Курамшин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1847

Сын: Мухаметшакир Миннибаев

Отец ребёнка: Миннибай Курамшин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1849

Сын: Гиматдин (Гимадулла) Миннибаев

Отец ребёнка: Миннибай Курамшин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миннибай Курамшин

Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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