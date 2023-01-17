Миннибай Курамшин
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смерти23.11.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Курамша Бикбатыров
Мать: Минька Иксанова
Рождение ребёнка
1841
Сын: Жалалетдин Миннибаев
Мать ребёнка: Гузыйфа
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Гузыйфа
Рождение ребёнка
1849
Сын: Гиматдин (Гимадулла) Миннибаев
Мать ребёнка: Гузыйфа
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Асхабжамал Миннибаева
Мать ребёнка: Бахиз
Рождение ребёнка
1861
Сын: Жамалетдин Миннибаев
Мать ребёнка: Бахиз
Рождение ребёнка
15.06.1865
Сын: Камалетдин Миннибаев
Мать ребёнка: Бахиз
Рождение ребёнка
20.01.1869
Дочь: Ихликамал Миннибаева
Мать ребёнка: Бадихан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шакиржан Миннибаев
Мать ребёнка: Бахиз
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.11.1898
Причина смерти: от желтухи