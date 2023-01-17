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Миннибай Курамшин

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1819

Дата смерти

23.11.1898

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Курамша Бикбатыров

Мать: Минька Иксанова

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1841

Сын: Жалалетдин Миннибаев

Мать ребёнка: Гузыйфа

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1847

Сын: Мухаметшакир Миннибаев

Мать ребёнка: Гузыйфа

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1849

Сын: Гиматдин (Гимадулла) Миннибаев

Мать ребёнка: Гузыйфа

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Асхабжамал Миннибаева

Мать ребёнка: Бахиз

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1861

Сын: Жамалетдин Миннибаев

Мать ребёнка: Бахиз

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.06.1865

Сын: Камалетдин Миннибаев

Мать ребёнка: Бахиз

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.01.1869

Дочь: Ихликамал Миннибаева

Мать ребёнка: Бадихан

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шакиржан Миннибаев

Мать ребёнка: Бахиз

Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
23.11.1898
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: от желтухи
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