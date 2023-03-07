Мифтахутдин Мажидов
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти07.03.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Мажид Гадельшин
Мать: Гульминия
Бракосочетание
09.01.1875
Жена: Бибималика Тохватуллина
102 сум | ее представлял отец и его отец свидетели Бикчинтай Ахтам улы и Сафа Ахмяр улы
Рождение ребёнка
15.02.1876
Мать ребёнка: Бибималика Тохватуллина
Рождение ребёнка
20.12.1877
Дочь: Миннижамал Мифтахутдинова
Мать ребёнка: Бибималика Тохватуллина
Рождение ребёнка
05.01.1881
Дочь: Ихликамал Мифтахутдинова
Мать ребёнка: Бибималика Тохватуллина
Рождение ребёнка
02.05.1882
Дочь: Минникамал Мифтахутдинова
Мать ребёнка: Бибималика Тохватуллина
Работа или профессия
Неизвестно
билетный солдат
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.03.1882
Причина смерти: от болезни груди