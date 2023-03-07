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Мифтахутдин Мажидов

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1844

Дата смерти

07.03.1882

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Мажид Гадельшин

Мать: Гульминия

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
09.01.1875

Жена: Бибималика Тохватуллина

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
102 сум | ее представлял отец и его отец свидетели Бикчинтай Ахтам улы и Сафа Ахмяр улы
Рождение ребёнка
15.02.1876

Сын: Калимулла Мифтахутдинов

Мать ребёнка: Бибималика Тохватуллина

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.12.1877

Дочь: Миннижамал Мифтахутдинова

Мать ребёнка: Бибималика Тохватуллина

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.01.1881

Дочь: Ихликамал Мифтахутдинова

Мать ребёнка: Бибималика Тохватуллина

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.05.1882

Дочь: Минникамал Мифтахутдинова

Мать ребёнка: Бибималика Тохватуллина

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
Неизвестно
билетный солдат
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
07.03.1882
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: от болезни груди
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