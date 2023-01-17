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Бибималика Тохватуллина

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1855

Дата смерти

06.06.1887

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Тохватулла Ахмеров

Мать: Азина

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
09.01.1875

Муж: Мифтахутдин Мажидов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
102 сум | ее представлял отец и его отец свидетели Бикчинтай Ахтам улы и Сафа Ахмяр улы
Рождение ребёнка
15.02.1876

Сын: Калимулла Мифтахутдинов

Отец ребёнка: Мифтахутдин Мажидов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.12.1877

Дочь: Миннижамал Мифтахутдинова

Отец ребёнка: Мифтахутдин Мажидов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.01.1881

Дочь: Ихликамал Мифтахутдинова

Отец ребёнка: Мифтахутдин Мажидов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.05.1882

Дочь: Минникамал Мифтахутдинова

Отец ребёнка: Мифтахутдин Мажидов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
06.06.1887
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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