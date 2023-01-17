Бибималика Тохватуллина
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смерти06.06.1887
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Тохватулла Ахмеров
Мать: Азина
Бракосочетание
09.01.1875
Муж: Мифтахутдин Мажидов
102 сум | ее представлял отец и его отец свидетели Бикчинтай Ахтам улы и Сафа Ахмяр улы
Рождение ребёнка
15.02.1876
Отец ребёнка: Мифтахутдин Мажидов
Рождение ребёнка
20.12.1877
Дочь: Миннижамал Мифтахутдинова
Отец ребёнка: Мифтахутдин Мажидов
Рождение ребёнка
05.01.1881
Дочь: Ихликамал Мифтахутдинова
Отец ребёнка: Мифтахутдин Мажидов
Рождение ребёнка
02.05.1882
Дочь: Минникамал Мифтахутдинова
Отец ребёнка: Мифтахутдин Мажидов
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.06.1887