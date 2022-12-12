Миннижамал Мифтахутдинова
Место рождения
Дата рождения20.12.1877
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1877
Отец: Мифтахутдин Мажидов
Мать: Бибималика Тохватуллина
Бракосочетание
14.12.1897
Муж: Гарафетдин
10 сум | ее представлял Биктахир Мажид улы его отец ее свидетели Хабибулла Тухфатулла улы и Хайрулла Хабибулла улы Нугман Гали улы и Тимиргали Иблихан улы
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно