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Миннижамал Мифтахутдинова

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.12.1877

Пол

Женский

Отец

1844 г.р.

Мать

1855 г.р.

Муж

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1877

Отец: Мифтахутдин Мажидов

Мать: Бибималика Тохватуллина

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
14.12.1897

Муж: Гарафетдин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
10 сум | ее представлял Биктахир Мажид улы его отец ее свидетели Хабибулла Тухфатулла улы и Хайрулла Хабибулла улы Нугман Гали улы и Тимиргали Иблихан улы
Место жительства
Неизвестно
Карамасары, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Карамасары, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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